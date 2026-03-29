La Sampdoria ha annunciato l'infortunio muscolare di Simone Pafundi, centrocampista classe 2006, durante il ritiro con la nazionale under 20. L’intervento medico ha confermato un infortunio che comporta uno stop temporaneo e mette in discussione le strategie della società per il prosieguo della stagione. L'assenza del giocatore rappresenta una difficoltà in più per il percorso di salvezza della squadra.

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© Calcionews24.com - Infortunio Pafundi, tegola pesantissima per la Samp: stagione a rischio e strategie future da riscrivere

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