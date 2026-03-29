Infortunio Milan Leao lavora in Portogallo per recuperare

Un giocatore del team sta seguendo un programma di recupero in Portogallo a causa di una pubalgia che ha influenzato la sua presenza in questa stagione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulla durata del trattamento o sui tempi di recupero. La società ha confermato che il calciatore sta lavorando per tornare in forma e tornare in campo al più presto.

al meglio dai problemi di pubalgia che sta avendo in stagione. Il Milan monitora a distanza le condizioni di Leao in vista della sfida di Pasquetta contro il Napoli. Il giocatore è attualmente in Portogallo e tornerà a Milanello la prossima settimana per allenamenti personalizzati. Ecco il lavoro in palestra del rossonero da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortunio Milan, Leao lavora in Portogallo per recuperare Articoli correlati Milan, caso Leao: vola in Portogallo per l’infortunio all’adduttoreAllarme rosso in casa Milan: Rafael Leao ha lasciato improvvisamente l’Italia per volare in Portogallo, dove si sottoporrà a una nuova serie di... Milan, infortunio Leao: andrà in nazionale? Ecco la decisione del PortogalloMilan-Torino 3-2 i rossoneri hanno vinto riuscendo ad accorciare a meno 6 dall'Inter capolista (che ha pareggiato ieri sera contro la Fiorentina). Tutti gli aggiornamenti su Infortunio Milan Temi più discussi: Infortunio Leao, salta il Torino. Come sta e quando torna attaccante Milan; Leao, risentimento all'adduttore: salta il Torino. La scelta di Allegri per sostituirlo; Milan, Leao in Portogallo per un consulto all'adduttore. VIDEO; Infortunio per Leao prima di Milan-Torino, non ci sarà: cosa si è fatto, gli esami e quando torna. Milan, infortunio Leao: visita specialistica all'estero, i tempiLa sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, offre ai calciatori infortunati l'occasione di recuperare senza forzare, tra questi anche Leao del ... fantacalcio.it Infortunio Leao, la missione in Portogallo per riprendersi il Milan: il piano concordato con la società. Ecco quando conta di rientrareInfortunio Leao, la missione in Portogallo per riprendersi il Milan: il piano concordato con la società. Ecco quando conta di rientrare ... calcionews24.com Leao vola in Portogallo in accordo col Milan Svelato il piano per il recupero dall'infortunio - facebook.com facebook #Milan, senti #Camarda: "Infortunio Sto facendo tanti sacrifici per rientrare il prima possibile" #SerieA #SempreMilan x.com