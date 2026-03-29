Indennità per i pronto soccorso in arrivo 65 milioni di euro

Oltre 65 milioni di euro saranno destinati alle indennità del personale del pronto soccorso. La Regione Lazio ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, che prevede la ripartizione delle risorse per le annualità 2023, 2024 e 2025. La somma è stata sbloccata e destinata a coprire le indennità relative a queste figure professionali.

Firmata l'intesa Regione-sindacati per la ripartizione delle risorse: 41 milioni come arretrati per il triennio 2023-2025 e nuovi fondi per il 2026 Oltre 65 milioni di euro sbloccati per le indennità del personale del pronto soccorso. Lo prevede l'accordo firmato dalla Regione Lazio con le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up per la ripartizione delle risorse da destinare per le annualità 2023, 2024 e 2025. Del totale delle risorse sbloccate, oltre 41 milioni rappresentano arretrati. Per un massimo di 17mila 600 euro complessivi pro capite relativi al triennio 2023-2025. Nello specifico gli oltre 65 milioni di euro sono così distribuiti: 9,6 milioni per il secondo semestre del 2023; 14,7 milioni per il 2024; 17,3 milioni per il 2025; 19,8 milioni per il 2026. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Indennità per i pronto soccorso, in arrivo 65 milioni di euro Articoli correlati Accordo Regione-sindacati sulle indennità per i pronto soccorso del Lazio: in arrivo 65 milioniFirmata l'intesa per la ripartizione delle risorse: 41 milioni come arretrati per il triennio 2023-25 e nuovi fondi per il 2026 Oltre 65 milioni di... Leggi anche: Indennità di pronto soccorso, Cisl Fp Sicilia: "In arrivo 17 milioni di euro" Approfondimenti e contenuti su Indennità per i pronto soccorso in... Temi più discussi: Approvato il piano di riparto per le indennità a favore del personale che opera nei servizi di Pronto soccorso; Dai nuovi accordi rafforzate le indennità per pronto soccorso e dirigenza medica; Accordo Regione-sindacati sulle indennità per i pronto soccorso del Lazio: in arrivo 65 milioni; Sanità. Approvato il riparto per le indennità di pronto soccorso, Franceschelli (Cisl Fp ER): Risultato concreto che valorizza il personale, ma anche un importante punto di partenza. Dai nuovi accordi rafforzate le indennità per pronto soccorso e dirigenza medicaLa durata triennale dell'accordo con la Regione - sostengono i sindacati - permetterà maggiore stabilità e migliori condizioni di lavoro ... rainews.it Accordo Regione-sindacati sulle indennità per i pronto soccorso del Lazio: in arrivo 65 milioniFirmata l'intesa per la ripartizione delle risorse: 41 milioni come arretrati per il triennio 2023-25 e nuovi fondi per il 2026 ... latinatoday.it L'ANNUNCIO La garante dei detenuti Scalera: "Confermata l'indennità aggiuntiva di 9 euro per i medici penitenziari" I dettagli: https://cityne.ws/kUD6q - facebook.com facebook Indennità di malattia: le nuove modalità del flusso UNIEMENS. In vigore la procedura aggiornata per le comunicazioni mensili obbligatorie rb.gy/cjhuhx Inps Comunica x.com