Un incidente si è verificato nel velodromo quando un ciclista ha accusato un malore improvviso durante la gara, causando la sua caduta e coinvolgendo un altro atleta. Subito soccorso, l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni gravi. La presenza di altri ciclisti e il rapido intervento delle squadre di emergenza hanno caratterizzato l’episodio.

È successo nella mattinata di domenica 29 marzo. Sul posto le ambulanze del 118. Grave un uomo di 60 anni Il malore improvviso in bicicletta, poi la caduta (che ha coinvolto un altro ciclistsa) e la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. È quello che è successo all’interno del velodromo del Parco Nord di Milano nella mattinata di domenica 29 marzo. Tutto è successo intorno alle 11.15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Stando a quanto ricostruito i due ciclisti - 26 e 60 anni - stavano correndo in bicicletta all’interno del velodromo, quando il 60enne ha accusato un malore perdendo il controllo della bicicletta e cadendo al suolo, circostanza che ha fatto cadere al suolo anche il 26enne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Incidente tra ciclisti nel velodromo: malore in corsa, grave un uomo

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