Incentivi 5.0 è scontro Giorgetti-Confindustria

Il confronto tra Confindustria e il ministro dell'Economia si è svolto ieri, con un confronto acceso che ha coinvolto le posizioni delle due parti sugli incentivi 5.0. Durante l'incontro, sono stati discussi i criteri di assegnazione e le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali, con tensioni evidenti tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito agli esiti della discussione.

Le imprese protestano per il taglio del dl Fiscale. Ma Cernobbio premia la prudenza dell’esecutivo Il confronto, anche aspro, tra Confindustria e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ieri ha evidenziato quanto stiano diventando sempre più difficili le scelte di politica economica: occorre, infatti, conciliare la tenuta dei conti pubblici in una fase di shock internazionale senza precedenti, preservando al tempo stesso il sostegno alle imprese. È su questo crinale che si è originata la polemica degli industriali sul dl Fiscale e su Transizione 5.0, una disputa che fotografa la tensione tra aspettative del mondo produttivo e responsabilità di governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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