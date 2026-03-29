A 79 anni, un ex calciatore si trova ancora in campo come portiere di una squadra di terza categoria. Tra i giovani che occupano i ruoli di riserva, lui si distingue per i gesti e le espressioni di disappunto ad ogni errore. La sua presenza nel team rappresenta un’unione tra passione e longevità nel calcio amatoriale.

Tra i ventenni sulla panchina della Fornari Sport, squadra di terza categoria – il livello più basso del calcio dilettantistico –, siede un signore dai capelli bianchi, che ad ogni azione sbagliata sbuffa, borbotta, alza gli occhi al cielo. A giudicare dall’età potrebbe essere l’allenatore, un membro dello staff, un parente dei ragazzi in campo. Ma la divisa e i guantoni non lasciano dubbi: Giovanni Fornari è un giocatore, anzi, è il portiere della squadra. Un tesserato speciale, che il prossimo 24 maggio compirà 80 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - In porta a 79 anni: la storia del calciatore"Giovanni Fornari

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