A 79 anni, un uomo si trova in porta durante una partita di calcio di terza categoria, mentre i giocatori più giovani siedono in panchina. Durante il match, si nota che il signore con i capelli bianchi reagisce alle azioni della partita con sbuffi e borbottii, alzando gli occhi al cielo ogni volta che si verifica un errore. La sua presenza rappresenta un episodio insolito nel mondo del calcio dilettantistico.

Tra i ventenni sulla panchina della Fornari Sport, squadra di terza categoria – il livello più basso del calcio dilettantistico –, siede un signore dai capelli bianchi, che ad ogni azione sbagliata sbuffa, borbotta, alza gli occhi al cielo. A giudicare dall’età potrebbe essere l’allenatore, un membro dello staff, un parente dei ragazzi in campo. Ma la divisa e i guantoni non lasciano dubbi: Giovanni Fornari è un giocatore, anzi, è il portiere della squadra. Un tesserato speciale, che il prossimo 24 maggio compirà 80 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - In porta a 79 anni: la storia del calciatore Giovanni Fornari

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