In Flanders Fields 2026 vince Philipsen L' ordine d' arrivo

Il ciclista Philipsen ha conquistato la vittoria alla gara In Flanders Fields 2026, disputata a Wevelgem, in Belgio, il 29 marzo. L'incontro si è concluso con l'ordine d'arrivo che vede al secondo e terzo posto altri due atleti, mentre la corsa si è svolta lungo il tradizionale percorso tra le strade della regione fiamminga.

Wevelgem (Belgio), 29 marzo 2026 - La In Flanders Fields 2026, la 'vecchia' Gand-Wevelgem arrivata all'edizione numero 88 (di cui 51, con oggi, a firma belga), dopo tante schermaglie, sembra apparecchiare per un duello quasi da vecchi tempi tra Mathieu Van Der Poel, reduce dal successo alla E3 Saxo Classic 2026 dopo una cavalcata solitaria di 42 km (ma con un finale di profonda sofferenza) e ancora a secco in questa corsa, e Wout Van Aert, trionfatore invece nel 2021 prima però di attraversare stagioni molto complicate. Ai due si aggiunge il giovane Alec Segaert, che prova a evitare una volata che invece diventa ineluttabile e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In Flanders Fields 2026, vince Philipsen. L'ordine d'arrivo Articoli correlati Spettacolo all'ex Gand-Wevelgem: gran volata di Philipsen, sua la In Flanders FieldsL'abbraccio con Mathieu Van der Poel è stato il suggello di una giornata da ricordare. In Flanders Fields 2026, Pedersen non ci saràRoma, 28 marzo 2026 - Il nome, la In Flanders Fields 2026, sembra suggerire una neonata corsa, mentre si tratta della 'vecchia' Gand-Wevelgem che da... Altri aggiornamenti su Flanders Fields Temi più discussi: In Flanders Fields: Van der Poel cerca il suo primo successo, Pedersen dà forfait; In Flanders Fields 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Oggi la In Flanders Fields (ex Gand-Wevelgem): percorso, favoriti e dove vederla in tv; Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming. Diretta Gand Wevelgem 2026 streaming video tv: orario, percorso e vincitore della nuova In Flanders Fields di ciclismo (oggi domenica 29 marzo)Diretta Gand Wevelgem 2026 streaming video tv oggi domenica 29 marzo: orario, percorso e vincitore della nuova In Flanders Fields di ciclismo. ilsussidiario.net Philipsen vince in volata la Gand-Wevelgem 2026. Van der Poel e Van Aert ripresi all’ultimo chilometroTorna ad essere volata alla Gand-Wevelgem, quest'anno nominata In Flanders Fields: provano l'impresa van Aert e van der Poel, ma alla fine ad esultare è ... oasport.it A Wevelgem esulta l’Alpecin: Jasper Philipsen vince la volata e su aggiudica la In Flanders Fields 2026 - facebook.com facebook A Wevelgem esulta l’Alpecin: Jasper Philipsen vince la volata e su aggiudica la In Flanders Fields 2026 #Cycling #Ciclismo #InFlandersFields #Philipsen x.com