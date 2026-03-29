Impresa Baskérs | Forlimpopoli piega la corazzata Bisceglie in una serata da leggenda

In una serata che resterà nella memoria degli appassionati, la squadra di Forlimpopoli ha battuto la corazzata Bisceglie, una delle formazioni più forti del campionato. La partita si è conclusa con una vittoria sorprendente per i locali, che hanno mostrato determinazione e compattezza in campo. L'incontro ha attirato numerosi tifosi e ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

Il cammino non è finito: dopo la pausa pasquale, i Baskérs saranno attesi da quattro gare decisive per inseguire il sogno playoff Ci sono partite che valgono una stagione, e altre che restano impresse nella memoria di una comunità sportiva. La vittoria dei Baskérs Forlimpopoli contro Bisceglie Lions rientra senza dubbio nella seconda categoria: un successo per 97-86 costruito con cuore, talento e una prestazione collettiva straordinaria. La squadra allenata da coach Tumidei ha messo fine alla corsa di una delle formazioni più in forma del campionato, capace di vincere 16 delle ultime 19 partite. Un risultato che assume contorni ancora più significativi per il valore dell’avversario e per la qualità del gioco espresso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Impresa Baskérs: Forlimpopoli piega la corazzata Bisceglie in una serata da leggenda Articoli correlati Leggi anche: Partita da "tutti dentro" al PalaGiorgini: Forlimpopoli sfida la corazzata Bisceglie Serata da dimenticare per i Baskers: la capolista Civitanova espugna ForlimpopoliSi ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli che sono costretti ad arrendersi di fronte a una Civitanova... Contenuti e approfondimenti su Impresa Baskérs Impresa Baskérs: Forlimpopoli piega la corazzata Bisceglie in una serata da leggendaIl cammino non è finito: dopo la pausa pasquale, i Baskérs saranno attesi da quattro gare decisive per inseguire il sogno playoff ... forlitoday.it Baskérs Forlimpopoli dominano Taurus Jesi 80-50 in gara1 playoffTutto secondo pronostico al PalaDimensioneVending: davanti a 300 persone, i Baskérs Forlimpopoli abbattono senza pietà il Taurus Jesi 80-50 (17-15; 37-26; 51-41) conquistando gara1 dei quarti playoff. ilrestodelcarlino.it