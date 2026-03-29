Una Hotels ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva a Brescia, rafforzando la propria posizione in classifica. Il team ha ottenuto un successo che lo colloca al sesto posto, confermando un momento positivo nelle ultime gare. La squadra si è dimostrata protagonista sul campo, portando a casa un risultato importante nel campionato in corso.

Sesta vittoria consecutiva per la Una Hotels a questo punto, senza ombra di dubbio, la squadra più in palla dell’intero lotto. La truppa di Priftis espugna con piglio e grinta l’ostico parquet della Germani Brescia, salendo, grazie alla contemporanea sconfitta di Trieste a Cantù, al sesto posto in classifica. Una posizione che, a dicembre, con Barford e compagni penultimi in graduatoria, sembrava davvero impensabile da raggiungere. Ma il team biancorosso di questo periodo pare aver trovato davvero la quadratura del cerchio, e non a caso i lombardi sono stati battuti, e nettamente, sul loro stesso terreno, quello del ritmo e dell’impatto offensivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imperioso blitz della Unahotels a Brescia e sesto posto in classifica

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