Il Napoli potrebbe già contare su un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione. Luis Hasa, centrocampista italo-albanese, ha giocato 25 partite e segnato cinque gol in questa stagione con la Carrarese in Serie B. La sua prestazione ha attirato l’attenzione della società, portando a una possibile decisione di reinvestirlo nella rosa partenopea.

Luis Hasa ha accumulato attualmente 25 presenze e 5 gol in stagione alla Carrarese in Serie B: il centrocampista italo-albanese ha convinto De Laurentiis a ripensare il suo futuro. Hasa alla Carrarese: la sorpresa del campionato cadetto. Il prestito in Toscana si è trasformato in una vetrina per il giovane centrocampista. Venticinque presenze, cinque gol e tre assist: sono i numeri che Luis Hasa ha collezionato con la maglia della Carrarese in questa stagione. Prestazioni costanti che hanno attirato l’attenzione anche della federazione albanese, che lo ha convinto a abbandonare il percorso con le nazionali giovanili italiane per rappresentare l’Albania a livello senior. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Impatto a sorpresa: il Napoli ha già in casa il prossimo centrocampista?

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