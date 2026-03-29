Stasera va in onda su Rai 1 l'ultima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore. La serie, interpretata da Vanessa Scalera, conclude il suo ciclo con questo episodio. La trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay. La puntata finale chiuderà le vicende della protagonista e dei personaggi principali.

Il gran finale di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, in onda su Rai 1 e RaiPlay in questa domenica 29 marzo, promette colpi di scena e una sorpresa finale: ecco la trama completa dell'ultima puntata della serie Ci siamo, il momento che i fan di Imma Tataranni - Sostituto procuratore (non) aspettavano da 5 stagioni è arrivato: stasera su Rai 1 alle 21:30 andrà in onda l'ultima puntata. Non il finale della stagione 5, ma la conclusione dell'intera avventura televisiva della creatura nata dalla penna di Mariolina Venezia e portata sullo schermo da Vanessa Scalera. Imma Tataranni 5: la trama completa del gran finale Mentre Diana (Barbara Ronchi) si prepara al debutto teatrale, il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera lega il mondo dei fornai, quelli che impastano il pane ancora a mano, alla realtà . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Imma Tataranni 5, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Vanessa Scalera?

Articoli correlati

Leggi anche: Stasera in tv su Rai 1 l'ultima puntata di Imma Tataranni. Vanessa Scalera saluta per sempre il personaggio che l'ha resa un'icona. E non ci sarà un'altra stagione

Al via stasera la quinta (e forse ultima) stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la serie ambientata a Matera con Vanessa Scalera«Imma Tataranni è una fiction che fa ridere, che intrattiene, c’è il giallo, però è anche una fiction che porta alla ribalta delle problematiche...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imma Tataranni

Temi più discussi: Un nuovo caso impegna Imma Tataranni. E sul fronte personale la situazione si scalda; Imma Tataranni 5, penultima puntata e pubblico in crisi per il finale (definitivo): Non sono pronta; Imma Tataranni - Sostituto procuratore stasera su Rai 1: le anticipazioni del 22 marzo; Imma Tataranni 5: la trama del quarto episodio.

Imma Tataranni 5, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Vanessa Scalera?Il gran finale di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, in onda su Rai 1 e RaiPlay in questa domenica 29 marzo, promette colpi di scena e una sorpresa finale: ecco la trama completa dell'ultima punt ... movieplayer.it

Imma Tataranni 5, anticipazioni ultima puntata: il saluto finale di Vanessa Scalera tra amore e scelte decisiveNel gran finale di Imma Tataranni 5, tra un caso complesso e colpi di scena, Imma e Pietro si ritrovano: ma una decisione cambierà tutto. libero.it

Oggi ci sarà l’ultimo saluto a Imma Tataranni e forse non siamo pronti. Vanessa Scalera esordì nel 2019 con questo personaggio che presto si rivelerà uno dei più amati della fiction italiana. Cinque stagioni di una serie che ha mescolato commedia, giallo e - facebook.com facebook