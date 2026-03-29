Imma Tataranni 5 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Stasera su Rai 1 va in onda la quarta puntata della quinta stagione di Imma Tataranni. La serata è programmata per le 21 e la serie vede nel cast Vanessa Scalera nel ruolo principale. La puntata è prevista per il 29 marzo 2026.

Questa sera, 29 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni. Mentre Diana si prepara al debutto teatrale, il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera lega il mondo dei fornai, quelli che impastano il pane ancora a mano, alla realtà carceraria. Imma deve districarsi tra un padre che piange il figlio perduto per sempre e i silenzi dei testimoni che conoscevano la vittima, ma è in famiglia che la crisi tocca il culmine: Valentina ha deciso di trasferirsi dalla Piacentini e per partecipare alle spese della comunità tenta di vendere la spilla d’oro che Brunella le ha regalato. 🔗 Leggi su Tpi.it

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