Ilaria Salis si è presentata in piazza della Repubblica poco dopo le 14, partecipando a un corteo chiamato No Kings. Durante l’evento ha risposto a un’ora di domande riguardanti il corteo stesso. La parlamentare ha dichiarato di aver subito la violazione dei propri diritti durante l’evento. La situazione si è verificata in un contesto di manifestazioni pubbliche e interventi delle forze dell’ordine.

Realpolitik L'eurodeputata eletta con Avs: «Il controllo è andato avanti per un’ora sulla soglia della stanza. Volevano sapere il perché del mio arrivo in città e se avessi intenzione di partecipare al corteo» Realpolitik L'eurodeputata eletta con Avs: «Il controllo è andato avanti per un’ora sulla soglia della stanza. Volevano sapere il perché del mio arrivo in città e se avessi intenzione di partecipare al corteo» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ilaria Salis: «Un’ora di domande sul corteo, violati i miei diritti di parlamentare»

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