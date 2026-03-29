Durante una manifestazione a Roma, una donna è stata sottoposta a una perquisizione in albergo su ordine delle autorità tedesche. L’episodio ha suscitato attenzione e discussioni pubbliche, poiché la perquisizione è stata decisa senza che ci fossero accuse formali o accuse penali nei confronti della donna. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell’azione e sui limiti delle perquisizioni in ambito internazionale.

In occasione della manifestazione romana contro Trump e le sue politiche, nota con il nome di No Kings Day, apprendiamo che l'europarlamentare Ilaria Salis è stata resa oggetto di una perquisizione nella stanza d'albergo nella quale alloggiava, con un blitz mattutino alle 7. Apprendiamo altresì che la perquisizione è stata voluta e richiesta dalla Germania. Ora, inutile ricordare che non abbiamo alcuna simpatia per le politiche di Ilaria Salis, vestale di quella sinistrash liberal-atlantista che ha voltato le spalle a Marx, a Gramsci e alle classi lavoratrici per diventare guardia arcobaleno della globalizzazione... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis perquisita in albergo a Roma per volontà della Germania: una vicenda surreale che va spiegata

Articoli correlati

Ilaria Salis, la camera d’albergo perquisita prima della manifestazione: “Rendiamoci conto”Un controllo “preventivo” della polizia, all’alba, nella stanza d’albergo di una europarlamentare, durato oltre un’ora alla vigilia della...

Ilaria Salis, perquisita la sua stanza d'hotel a Roma prima del corteo No Kings, questura: "Atto dovuto richiesto da Germania"Controllo in hotel all’alba: Salis denuncia un atto intimidatorio legato al corteo, mentre la Questura parla di routine su segnalazione estera e nega...

Contenuti e approfondimenti su Ilaria Salis

Temi più discussi: Il controllo di polizia dell'europarlamentare Salis in hotel a Roma: L'Italia ormai è un regime. La questura: Routine. Richiesta arrivata dalla Germania; Roma, Ilaria Salis controllata in albergo. La Questura: Segnalazione dalla Germania, atto dovuto; Corteo No Kings a Roma, Ilaria Salis denuncia: La polizia all'alba nel mio hotel. La questura replica; Perché le perquisizioni preventive all'eurodeputata Salis a Roma sono già un caso politico.

Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovutoIl controllo preventivo dell'eurodeputata, oggi nella capitale per il corteo No Kings. La questura di Roma replica: 'Atto dovuto per segnalazione da Paese terzo' ... adnkronos.com

Controllo di polizia per Salis: Perquisita in hotel. Siamo in un regime. A Roma il corteo No KingsLa questura di Roma spiega che si è trattato di una verifica Schengen su richiesta della Germania. Bonelli e Fratoianni (Avs): 'Lesa la sua l'immunità. Piantedosi riferisca. Tajani convochi l'ambascia ... ansa.it

Controllo di polizia nella notte a Roma per l’europarlamentare Ilaria Salis, a poche ore dalla manifestazione “No Kings”. Secondo Alleanza Verdi e Sinistra, due agenti si sono presentati nella sua camera d’albergo per un controllo preventivo: nonostante Sal - facebook.com facebook

I misteri dell’indagine su Ilaria Salis: la segnalazione tedesca, il “controllo discreto”, il Viminale all’oscuro - la Repubblica x.com