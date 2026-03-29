Ilaria Salis ha affermato che l’Italia si sarebbe trasformata in un regime, attribuendo questa percezione a un decreto sicurezza. La giornalista ha parlato di uno “Stato di polizia” dopo un recente controllo di polizia. La Questura ha risposto che si trattava di un controllo ordinario, giustificato dalle norme vigenti. La discussione si è sviluppata in seguito a questa vicenda.

Salis denuncia uno “Stato di polizia” dopo un controllo. La Questura replica: solo un controllo dovuto. Scoppia la polemica alla vigilia del corteo A poche ore dall’inizio dellamanifestazione“No Kings Italy”a Roma, scoppia il caso che coinvolge l’eurodeputata diAlleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. La parlamentare racconta sui social di essere stata sottoposta a un controllo di polizia nella sua stanza d’albergo, durato oltre un’ora. Secondo la sua versione, si tratterebbe di un effetto deldecreto Sicurezza: “Viviamo già in uno Stato di polizia”, ha scritto, puntando il dito contro il governo guidato daGiorgia Meloni. La risposta dellaQuestura di Romaè arrivata rapidamente e ridimensiona l’accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ilaria Salis: ‘L’Italia è ormai un regime, effetto del decreto Sicurezza’

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