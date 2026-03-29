ilaria salis indagata in germania

Ilaria Salis è attualmente sotto indagine in Germania. Secondo quanto riportato, non ci sono state azioni di forza come l’utilizzo di manganelli retrattili durante le procedure di controllo, a differenza di quanto si sarebbe verificato in passato in Budapest, dove si sostiene che i poliziotti abbiano adottato misure più aggressive nei suoi confronti.

La buona notizia è che stavolta nessuno ha infilato un manganello retrattile nel marsupio della Salis, come invece – stando all’europortento di Avs – avrebbero fatto i poliziotti di Budapest per incriminarla. In ungherese “manganello” si pronuncia “vipera”, e da qui il titolo del bestseller scritto in carcere da sant’Ilaria patrona delle case altrui, ma più delle sue prigioni erano le pigioni. La notizia esilarante è che ieri la Bonelli&Fratoianni ha chiesto a chiunque «del governo Meloni» di «riferire», ma evidentemente non sulla candidatura dalla Salis a Bruxelles. In mattinata Ilaria ha pubblicato un “ post ” in cui ha denunciato di aver... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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