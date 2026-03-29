Ilaria Salis a La7 | Zelanti con me per una segnalazione tedesca ma con il criminale di guerra Almasri hanno usato il volo di Stato

Durante un intervento televisivo, un rappresentante ha commentato che alcuni colleghi si sono mostrati molto zelanti nel segnalare una questione proveniente dalla Germania, mentre con un individuo considerato criminale di guerra hanno utilizzato un volo di Stato. Ha inoltre definito la situazione come un fatto molto grave e ha sottolineato la particolarità dell’atteggiamento di alcune persone coinvolte.

“Quello che è successo è un fatto molto grave. È anche particolare il fatto che siano così zelanti nell’effettuare un controllo su una segnalazione estera relativa a un volto noto dell’opposizione proprio la mattina di un corteo nazionale, mentre quando hanno fermato un criminale di guerra come Almasri, su cui pendeva un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale, l’hanno rimpatriato con un volo di Stato “. Sono le parole pronunciate dall’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, intervenendo a In altre parole, su La7. Sabato mattina intorno alle 7, due agenti della polizia si sono presentati nella camera d’albergo di Roma dove alloggiava Salis, arrivata due giorni prima da Bruxelles per partecipare alla manifestazione “No Kings”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Salis a La7: “Zelanti con me per una segnalazione tedesca, ma con il criminale di guerra Almasri hanno usato il volo di Stato” Articoli correlati Leggi anche: Ilaria Salis, cosa è successo? Il blitz della polizia nell'hotel a Roma e la segnalazione dalla Germania, Salis: «Arrivati all'alba, mi hanno chiesto del corteo» Condannata a 8 anni di carcere in Ungheria l’attivista tedesca Maja T.. Era stata arrestata con Ilaria SalisIl tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di carcere l’attivista tedesca Maja T. Una raccolta di contenuti su Ilaria Salis Temi più discussi: L'Italia di Meloni segue il modello ungherese, l'intervista completa a Ilaria Salis; Salis perquisita in hotel attacca il governo: In Italia erosione delle garanzie democratiche; Ilaria Salis dopo il controllo di polizia: 'Grave intervento estero, democrazia in discussione'; Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita. Ilaria Salis, il mistero delle date: l'alert tedesco un mese fa (ma non sono scattati i controlli)La polemica esplode poco dopo le 8 di ieri mattina, quando Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, arrestata a Budapest nel 2023 con l'accusa di aver aggredito tre militanti neonazisti e poi ... ilmattino.it Ilaria Salis, controllo polizia in hotel a Roma. Cosa è successo e cosa sappiamoSui social l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha spiegato: La Polizia si è presentata all'alba nella mia stanza d'albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un'ora in vista della ... tg24.sky.it No Kings Italy, corteo a Roma "contro i re e le loro guerre", sfilano in migliaia. #NoKingsItaly #Roma #Protesta #NoWar #IlariaSalis #NoRepressione #NoAutoritarismo #Corteo #Attivismo #PoliticaL'evento in contemporanea mondiale per dire "no ad autoritaris - facebook.com facebook I misteri dell’indagine su Ilaria Salis: la segnalazione tedesca, il “controllo discreto”, il Viminale all’oscuro - la Repubblica x.com