Il Washington Post | Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran

Secondo quanto riportato dal Washington Post, il Pentagono si sta organizzando per un possibile intervento a terra in Iran che potrebbe durare diverse settimane. La pianificazione arriva in un contesto di tensione crescente, con le autorità militari che si preparano a un’eventuale escalation militare nel paese mediorientale. La decisione finale dipenderebbe da una eventuale decisione dell’amministrazione americana.

Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le operazioni a terra non sarebbero un'invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. "E' il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Cinque morti e quattro feriti in un attacco vicino ad Hormuz" Intanto attacchi missilistici statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicina allo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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