Il vicepresidente di Confagricoltura Emo Capodilista al Forum della Cucina italiana

Durante il Forum della Cucina Italiana a Manduria, il vicepresidente di Confagricoltura ha parlato di richieste di interventi analoghi a quelli adottati durante la pandemia da Covid-19. L'evento si è svolto presso la Masseria Li Reni, con la partecipazione di vari rappresentanti del settore agricolo e della ristorazione. La dichiarazione è stata resa nel corso del suo intervento sul palco.

MANDURIA – Il vicepresidente di Confagricoltura, Giordano Emo Capodilista, intervenendo al Forum della Cucina Italiana organizzato presso la Masseria Li Reni di Bruno Vespa, a Manduria, ha dichiarato: “Confagricoltura chiede interventi simili a quelli presi durante la pandemia da Covid-19. Il blocco dello Stretto di Hormuz provocato dalla guerra in Iran, con i conseguenti incrementi dei costi energetici, la carenza di fertilizzanti sul mercato e le difficoltà che l’export di tanti comparti agricoli stanno iniziando a subire, richiedono decisioni immediate e straordinarie. Come misure di finanziamento di un debito comune europeo”. “Secondo i dati del Centro Studi di Confagricoltura, la cucina italiana nel mondo può raggiungere i 300 miliardi di euro di valore se la crescita del 4,5% registrata nel 2024 verrà confermata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il vicepresidente di Confagricoltura Emo Capodilista al Forum della Cucina italiana Articoli correlati Carne di cavallo, il vicepresidente del Senato: ""Vietarne il consumo? Si cancella un pezzo della storia della cucina italiana""Vietare il consumo di carne equina significherebbe cancellare un pezzo della storia della cucina italiana, Patrimonio dell'Umanità, e anche... Cucina italiana al SanBrite: Ludovica Rubbini celebra la città nella cucina del locale**Ludovica Rubbini, la bolognese che porta la città al SanBrite di Cortina**: Nel cuore della montagna, a due passi dal rifugio del Re di Spagna, il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il vicepresidente di Confagricoltura... Argomenti discussi: Sfide globali e tutela dell'agroalimentare: a Manduria il primo Forum della Cucina Italiana; Ministri ed operatori dell'enogastronomica e agroalimentare s'incontrano a Manduria da Bruno Vespa. Confagricoltura, insediato il nuovo Consiglio Territoriale di Orvieto. Eletto alla presidenza Niccolò BarberaniSi è insediato il nuovo Consiglio Territoriale di Orvieto di Confagricoltura Umbria. Alla presidenza è stato eletto Niccolò Barberani, che succede ad Eugenio ... orvietonews.it