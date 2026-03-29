Il Tottenham è un disastro a prescindere da Tudor

Da ilnapolista.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’addio di Tudor dal Tottenham non sorprende, considerando le scarse prestazioni della squadra sotto la sua guida. La gestione dell’ex centrocampista della Juventus non ha portato risultati soddisfacenti e il rendimento complessivo dei londinesi è stato giudicato deludente. La decisione di separarsi dal tecnico è stata annunciata dopo un periodo di risultati negativi e prestazioni insoddisfacenti.

Non si può dire che l’ addio di Tudor al Tottenham sia un fulmine a ciel sereno: la gestione londinese dell’ex Juve è stata, a dir poco, deludente. Nonostante questo, il croato non può essere il parafulmine di un club che sguazza nella mediocrità. Il punto di Athletic. Tudor deludente sì, parafulmine no. Scrive Athletic: Gli Spurs, come ha recentemente ammesso pubblicamente una figura di spicco del club, sono una squadra di calcio che non si è concentrata abbastanza sul calcio. Sono un nome, un brand, un luogo, un’azienda di eventi. Ma non principalmente una squadra di calcio. Non è colpa di Igor Tudor.  Ha certamente contribuito al disastro negli ultimi 44 giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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