L’addio di Tudor dal Tottenham non sorprende, considerando le scarse prestazioni della squadra sotto la sua guida. La gestione dell’ex centrocampista della Juventus non ha portato risultati soddisfacenti e il rendimento complessivo dei londinesi è stato giudicato deludente. La decisione di separarsi dal tecnico è stata annunciata dopo un periodo di risultati negativi e prestazioni insoddisfacenti.

Non si può dire che l’ addio di Tudor al Tottenham sia un fulmine a ciel sereno: la gestione londinese dell’ex Juve è stata, a dir poco, deludente. Nonostante questo, il croato non può essere il parafulmine di un club che sguazza nella mediocrità. Il punto di Athletic. Tudor deludente sì, parafulmine no. Scrive Athletic: Gli Spurs, come ha recentemente ammesso pubblicamente una figura di spicco del club, sono una squadra di calcio che non si è concentrata abbastanza sul calcio. Sono un nome, un brand, un luogo, un’azienda di eventi. Ma non principalmente una squadra di calcio. Non è colpa di Igor Tudor. Ha certamente contribuito al disastro negli ultimi 44 giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Tottenham è un disastro, a prescindere da Tudor

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