Il Tottenham conferma l’uscita ad interim dell’allenatore dopo un punto in cinque partite di Premier League in carica

Il Tottenham ha annunciato la fine dell’incarico ad interim dell’allenatore, dopo aver ottenuto un solo punto in cinque partite di Premier League sotto la sua gestione. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso il sito 101greatgoals. L’allenatore aveva assunto temporaneamente la guida della squadra prima di questa decisione. La società non ha ancora annunciato il nome del nuovo allenatore.

2026-03-29 16:49:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore ad interim Igor Tudor ha lasciato il Tottenham di comune accordo dopo aver preso un punto in cinque partite di Premier League durante il breve mandato dell’ex allenatore della Juventus nel club a rischio retrocessione. L’ex nazionale croato Tudor è subentrato temporaneamente a Thomas Frank quando il danese è stato esonerato dopo otto mesi in carica il 14 febbraio, ma i detentori dell’Europa League hanno agito dopo che la sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest domenica scorsa li ha lasciati un punto sopra il terzultimo West Ham con sette partite di campionato rimaste. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Tottenham conferma l’uscita ad interim dell’allenatore dopo un punto in cinque partite di Premier League in carica Articoli correlati Il Tottenham annuncia Igor Tudor come allenatore ad interim a breve termineIl Tottenham ha annunciato la nomina dell’ex allenatore di Juventus, Lazio e Marsiglia Igor Tudor come allenatore ad interim fino alla fine della... Leggi anche: Il Tottenham nomina l’ex tecnico della Juventus Igor Tudor allenatore ad interim degli Spurs Contenuti utili per approfondire Premier League Temi più discussi: Le pagelle del weekend estero: Akliouche 8, la Francia ha una nuova stella. Tottenham 3, Tudor traballa; Inter, Gazzetta conferma: Vicario esaltato dal ritorno in Italia. La richiesta del Tottenham; Premier League, al Nottingham lo scontro salvezza col Tottenham; Calciomercato Cagliari, Caprile nel mirino della Premier League. Tudor non è più l'allenatore del Tottenham: il comunicato ufficiale sulla separazione con effetto immediatoQuesto il comunicato ufficiale del Tottenham: Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Ricc ... corrieredellosport.it Premier: Tudor via dal Tottenham, risoluzione consensualeE' durata poco l'esperienza di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. Il tecnico croato, ex Juve, era subentrato a Thomas Frank lo scorso 14 febbraio, ma ora il club londinese ha confermato la riso ... ansa.it