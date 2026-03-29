Il 15 aprile 2021 si è verificato il terremoto Keu, con epicentro nel distretto conciario di Santa Croce. Le indagini hanno portato ad assenze di incriminazioni per alcune persone coinvolte, con proscioglimenti e assoluzioni. Tuttavia, alcune persone sono state rinviate a giudizio e il procedimento penale prosegue. La vicenda ha coinvolto accuse legate a presunti legami tra politica, imprenditoria e ambiente.

Il 15 aprile 2021 fu il terremoto. Epicentro nel il distretto conciario di Santa Croce dove, secondo l’ipotesi accusatoria, si era verificato un cortocircuito fra politica e imprenditoria ai danni dell’ambiente. Scattarono arresti e sequestri, sotto una coltre di imbarazzo e smarrimento che travalicò in poche ore i confini della zona. Le scosse interessarono la Toscana ai piani alti. E’ l’inchiesta Keu (dal nome dell’inerte derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli) della procura distrettuale antimafia di Firenze che parlava di acque inquinate e di presunte terre avvelenate che sarebbero state sepolte in mezza Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il terremoto Keu si sgonfia. Assoluzioni e proscioglimenti. Ma ecco chi va a processo

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