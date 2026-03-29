È stato completato il restauro all’interno della Cattedrale, che ha portato alla scoperta di un muro appartenente a un’antica cappella medievale. Il lavoro ha riguardato il tempietto del Volto Santo, restituendolo alla sua forma originaria e rivelando elementi architettonici nascosti nel corso degli interventi di conservazione. La scoperta si inserisce in un progetto di valorizzazione dei beni storici della chiesa.

Il restauro del tempietto del Volto Santo ha riportato alla luce un muro che apparteneva a un’antica cappella medievale. Una scoperta che conferma l’esistenza di quella struttura che finora era testimoniata soltanto dalle fonti scritte e iconografiche. I lavori di restauro sono stati presentati ieri mattina nella chiesa cattedrale di san Martino. Riportata alla luce una pittura murale posta sull’originale supporto lapideo e parte della decorazione rinascimentale. Si tratta dei resti della cappella medievale che Matteo Civitali ha preservato inserendoli nel tempietto rinascimentale. "Liberata la parete di fondo del tempietto – è stato spiegato nella conferenza stampa – sono emersi i resti di una pittura murale, di cui non si conosceva l’esistenza, compromessa da un consistente deposito di polveri e materiali sedimentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tempietto ritrovato. Concluso il restauro all’interno della Cattedrale

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