Il team di Aquatempra si afferma al ’Giannoni’

Il team Aquatempra di Empoli ha ottenuto il 12º posto nella categoria Esordienti A durante la Coppa Toscana Memorial

Continuano le grandi soddisfazioni per il team Aquatempra di Empoli. L’ultima, in ordine di tempo, è il più che onorevole 12esimo posto ottenuto dagli Esordienti A nella Coppa Toscana Memorial "Egidio Giannoni", andata in scena alla piscina La Bastia del centro federale di Livorno. La squadra empolese, guidata dal tecnico Jacopo Risoli, ha totalizzato 230 punti, sfiorando la top-ten delle 40 migliori formazioni provenienti da tutta la Toscana. Per accedere alla gara, gli atleti e le atlete dovevano rientrare tra i primi 40 della classifica regionale. Una selezione rigorosa che non ha fermato il gruppo empolese, dove tutti gli atleti hanno conquistato il pass per accedere alla competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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