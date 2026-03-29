Il team del Senegal ha mostrato il trofeo della Coppa d’Africa durante un evento prima di un’amichevole contro il Perù. La squadra ha esibito il trofeo nonostante fosse stato ufficialmente privato del titolo vinto in precedenza. La cerimonia si è svolta sabato, pochi giorni dopo le decisioni ufficiali riguardanti la revoca del riconoscimento del titolo.

2026-03-28 18:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Senegal ha sfoggiato il trofeo della Coppa d’Africa prima dell’amichevole contro il Perù sabato, nonostante sia stato ufficialmente privato del titolo. Il capitano Kalidou Koulibaly e compagni sono scesi in campo allo Stade de France con il trofeo, partecipando al giro d’onore prima che l’argenteria fosse depositata nel palco presidenziale dello stadio. Il capo del calcio senegalese, Abdoulaye Fall, aveva precedentemente affermato che un simile spettacolo avrebbe avuto luogo, descrivendo la decisione di ribaltare il trionfo del Senegal come “la più palese rapina amministrativa nella storia del nostro sport”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Senegal sfila con il trofeo AFCON nonostante sia stato privato del titolo

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