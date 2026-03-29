Rui Costa ha iniziato la sua carriera calcistica come giocatore e ha vinto numerosi titoli. Dopo il ritiro, è diventato presidente del Benfica, portando avanti una strategia di sviluppo per il settore giovanile. Sotto la sua guida, il club ha incrementato la produzione di talenti, portando in prima squadra diversi giovani provenienti dal vivaio. Questa fase di rinnovamento ha coinvolto investimenti e modifiche alla gestione sportiva.

Compie 54 anni Manuel Rui Costa, e il modo migliore per celebrarlo non è soltanto guardare al passato, ma osservare il presente. Se da calciatore ha incantato con le maglie di Fiorentina e Milan, da dirigente ha costruito qualcosa di ancora più strutturato: un modello sportivo ed economico che ha reso il Benfica una vera “fabbrica dei talenti”. Un sistema capace di coniugare competitività e sostenibilità, valorizzando giovani e generando plusvalenze milionarie. Il passaggio è stato immediato. L’11 maggio 2008 Rui Costa chiude la carriera da calciatore: il giorno successivo viene annunciato come direttore sportivo del Benfica. Un cambio di ruolo immediato, ma coerente con la sua visione del calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il segreto di Rui Costa: come ha trasformato il Benfica nella ‘fabbrica dei talenti’ (e cosa imparare)

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