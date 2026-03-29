Il ‘salasso’ di Pasqua | Uova di cioccolato più piccole ma più care

A pochi giorni dalla Pasqua, i consumatori hanno notato un aumento dei prezzi delle uova di cioccolato, che risultano più costose rispetto agli anni precedenti. Le confezioni sono più piccole, ma i costi sono aumentati, creando una differenza evidente rispetto alle stagioni passate. La situazione ha attirato l’attenzione degli acquirenti che si sono trovati di fronte a una spesa più alta per i dolci tradizionali.

Modena, 29 marzo 2026 – La sorpresa più amara della Pasqua per i modenesi non è dentro l’uovo, ma sul cartellino del prezzo. Sulla scia di un’indagine nazionale, anche a Modena l’associazione Udicon Emilia-Romagna lancia l’allarme su due fenomeni sempre più diffusi: la shrinkflation – ovvero la riduzione delle quantità a parità di prezzo – e i rincari che stanno colpendo uno dei prodotti più rappresentativi delle festività pasquali. Secondo la ricerca realizzata dall’Istituto Piepoli per Udicon, quasi 9 italiani su 10 (84%) dichiarano di aver notato confezioni più piccole o meno pesanti. Un dato che trova conferma anche sotto la Ghirlandina, dove i rilievi locali evidenziano una tendenza ormai consolidata: si paga di più per avere meno prodotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ‘salasso’ di Pasqua: “Uova di cioccolato più piccole ma più care” Articoli correlati Uova di Pasqua più piccole ma più care: la ‘shrinkflation’ colpisce ancoraRoma, 23 marzo 2026 – Confezioni sempre più piccole e leggere, a parità di prezzo: si manifesta così la shrinkflation (in italiano, ‘sgrammatura’)... Pasqua: Udicon, uova più care e più piccole per 9 italiani su 10Roma, 23/03/2026 – Uova di Pasqua sempre più costose e, secondo molti consumatori, anche più piccole. Una raccolta di contenuti su Il 'salasso' di Pasqua Uova di... Argomenti discussi: Pasqua 2026, tornare in Calabria è un vero e proprio salasso. Uova di Pasqua più care, cresce il sospetto sul marketing: Così si inganna il consumatoreSecondo lo studio, il rincaro delle uova di Pasqua si inserisce in un quadro più ampio di aumento dei prezzi nei consumi stagionali. Tuttavia, a incidere ... thesocialpost.it Ennesima Pasqua di rincari, dalle uova ai voli prezzi al topSchizza la spesa necessaria per le uova nonostante il calo del cacao. E volare per la Sardegna costa già oltre 300 euro ... msn.com