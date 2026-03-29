Oggi alle 15.30, al campo di Cesena, il Romagna Rfc affronta il Rugby Paese in una sfida valida per l'ultimo turno di marzo. La partita conclude un mese molto impegnativo per la squadra, che cerca di ottenere una vittoria davanti al proprio pubblico. La gara si svolge nel nuovo orario pomeridiano, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

I Galletti del Romagna Rfc oggi alle 15.30 chiuderanno un marzo molto intenso con la prova casalinga contro il Rugby Paese, in programma allo stadio del Rugby di Cesena nel nuovo orario delle 15.30. È una sfida d’alta quota quella che attende il Romagna, a confronto con la prima in classifica del campionato di Serie A: con una sola sconfitta nella gara d’esordio, il Paese ha al proprio attivo un percorso praticamente netto, che lo colloca saldamente al comando della classifica con un vantaggio di 7 punti sul Casale e quindi a un passo dalla matematica vittoria del girone. I Galletti arrivano a questo appuntamento rinvigoriti dalla bella vittoria a Badia, con la quale la squadra è finalmente riuscita a interrompere la serie di risultati negativi degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Romagna Rfc sfida la capolista. Contro Paese cercando conferme

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