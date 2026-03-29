Il ritorno dell’ora legale

Nella notte tra sabato e domenica le lancette sono state spostate avanti di un'ora, riducendo il tempo di sonno. Questa modifica permette di sfruttare meglio le ore di luce durante il giorno, con effetti che si riflettono sulle abitudini quotidiane. Le autorità hanno stabilito questa variazione in conformità con le normative europee sulla gestione dell’ora legale e solare.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 2, è tornata l’ora legale: l’orologio degli smartphone si sono aggiornati da soli, mentre gli orologi analogici devono essere spostati manualmente un’ora avanti. Con l’ora legale per una notte si dorme un’ora in meno: la conseguenza più diretta però sarà che a partire da oggi farà luce un’ora più tardi la mattina e buio un’ora più tardi la sera. L’ora legale rimpiazza l’ora solare, e tra le altre cose fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica nelle ore in cui si sta svegli. In Italia esiste dal 1916: fu adottata mentre il paese era impegnato nella Prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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