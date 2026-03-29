Una partita di calcio disputata in provincia di Firenze si è conclusa con un risultato di 40-0, senza che si tratti di un match di tennis. I giovani calciatori coinvolti hanno segnato numerosi gol, tanto che oltre il trentacinquesimo nessuno ha continuato a contare. La gara ha suscitato reazioni tra gli spettatori e i partecipanti, alcuni dei quali hanno commentato l’umiliazione subita.

Scandicci (Firenze), 29 marzo 2026 – Quaranta a zero. O forse anche qualcosa in più perché dopo la trentacinquesima segnatura nessuno ha più tenuto il conto. E comunque non parliamo di un game di tennis ma del risultato di una sfida di calcio fra ragazzini, Esordienti A per l'esattezza ovvero piccoli atleti classe 2013-2014. L'abbuffata di reti se l'è fatta l'Empoli, a raccogliere le decine di palloni in fondo al sacco sono stati invece i baby calciatori del Casellina. Un punteggio monstre destinato giocoforza a sollevare polemiche come già accaduto in passato in situazioni analoghe. Quando è giusto fermarsi? Lo sport ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il risultato: 40-0, ma non è tennis. La goleada dei baby calciatori: “Così è solo un’umiliazione”

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