Antonio Patuelli ha ricordato una persona descrivendola come un uomo che ha vissuto diverse vite, evidenziando come nessun rettore abbia avuto caratteristiche simili. Le sue parole sono state raccolte come un insieme di ricordi che spaziano tra il ruolo di giurista, di rettore, di sciatore e di amico. La testimonianza si presenta come un insieme di immagini e momenti condivisi nel tempo.

Il giurista. Il rettore. Lo sciatore. L’amico. Le parole di Antonio Patuelli sono un album di fotografie. Un mosaico da cui attingere per rivivere le sfumature di Fabio Roversi-Monaco, "un uomo dalle tante vite", come lo definisce il presidente dell’Abi e della Cassa di Ravenna. Dai rapporti bancari a quelli istituzionali, dall’impegno per Bologna a quello per la Romagna, fino agli aneddoti personali. Mille vite che riemergono con lucidità e affetto. Patuelli, ma chi era Roversi-Monaco? "Fabio era un grandissimo giurista, con intense sensibilità ai principi di libertà e democrazia. E, da professore di diritto amministrativo, è stato un caposcuola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Patuelli: "Un uomo, tante vite. Nessun rettore come lui"

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