Il Renate torna alla vittoria dopo tre partite consecutive senza successi, battendo il Novara, che aveva ottenuto risultati positivi nelle ultime gare. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra di casa, dopo due pareggi e una sconfitta. Il match è stato disputato ieri, segnando il ritorno ai tre punti per il Renate.

RENATE di Roberto Sanvito Non è una vittoria di poco conto quella ottenuta ieri dal Renate che torna ai tre punti dopo due pareggi e la sconfitta col Vicenza. Il valore del 3-1 sale perché a farne le spese è un Novara che non perdeva da nove giornate, era reduce dal 3-0 all’Alcione e veleggiava sicuro verso la zona playoff. Ma sulla sua strada si trova un Renate nettamente più forte che non si scompone quando viene raggiunto, anzi, si ricompatta, chiude il primo tempo in crescendo e nel secondo lascia le briciole ai piemontesi. Torna a far gol Ekuban, brillano le stelle di De Zen e soprattutto di Bonetti che segna un gol di rara bellezza. Non sono sicuramente questi i palcoscenici che calcherà nella sua sicuramente brillante carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Renate riprende a correre. Un Novara in gran forma finisce ko

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Tutto quello che riguarda Renate riprende

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