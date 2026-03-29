Il referendum non è certo Waterloo ma ricorda Caporetto E non è un male | fu la base per il trionfo di Vittorio Veneto
Il referendum ha avuto un esito che richiama l’epilogo della disfatta di Caporetto, anche se non si tratta di un fallimento totale. La sconfitta di un momento difficile è stata seguita da un successivo trionfo, come accadde nel 1918 con la vittoria a Vittorio Veneto. A Waterloo, il generale annunciò la vittoria prima di essere sconfitto, e finì in esilio; analogamente, una battuta d’arresto può precedere un risultato positivo.
A Waterloo, Napoleone I aveva annunziato che all’ora di pranzo sarebbe stato vincitore, e invece finì a Sant’Elena a morire di malinconica relegazione; a Caporetto, l’esercito italiano subì un insuccesso pesante, ma un anno dopo stravinse a Vittorio Veneto. Come fu che stravinse? Perché fece tesoro dei suoi errori e difetti, e, grazie alla duttilità mentale del napoletano Diaz, trattenne il nemico sul Piave, e lo ridusse “battuto e fuggiasco”. Ci sono sconfitte e sconfitte. Insomma, ci sono sconfitte e sconfitte. Cosa è successo, alla Caporetto 2026? Che una vittoria annunziata, e data per certa fino a un mese fa, è divenuta per strada un risultato negativo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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