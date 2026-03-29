Il referendum ha avuto un esito che richiama l’epilogo della disfatta di Caporetto, anche se non si tratta di un fallimento totale. La sconfitta di un momento difficile è stata seguita da un successivo trionfo, come accadde nel 1918 con la vittoria a Vittorio Veneto. A Waterloo, il generale annunciò la vittoria prima di essere sconfitto, e finì in esilio; analogamente, una battuta d’arresto può precedere un risultato positivo.

A Waterloo, Napoleone I aveva annunziato che all’ora di pranzo sarebbe stato vincitore, e invece finì a Sant’Elena a morire di malinconica relegazione; a Caporetto, l’esercito italiano subì un insuccesso pesante, ma un anno dopo stravinse a Vittorio Veneto. Come fu che stravinse? Perché fece tesoro dei suoi errori e difetti, e, grazie alla duttilità mentale del napoletano Diaz, trattenne il nemico sul Piave, e lo ridusse “battuto e fuggiasco”. Ci sono sconfitte e sconfitte. Insomma, ci sono sconfitte e sconfitte. Cosa è successo, alla Caporetto 2026? Che una vittoria annunziata, e data per certa fino a un mese fa, è divenuta per strada un risultato negativo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il referendum non è certo Waterloo, ma ricorda Caporetto. E non è un male: fu la base per il trionfo di Vittorio Veneto

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