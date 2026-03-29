Il programma Quarta serie si gioca oggi e poi giovedì

Oggi si disputano due partite valide per la 29ª giornata di campionato. Alle 15 si gioca il derby tra Vigor Senigallia e la capolista Ancona, mentre alle stesse ore sono in programma Chieti-Recanatese, arbitrata da Ambrosino di Torre del Greco, e Forsempronese-L’Aquila. La programmazione prosegue poi giovedì con altri incontri.

Oggi in campo alle 15 per la 29ª giornata dove è in calendario il derby tra la Vigor Senigallia e la capolista Ancona: Chieti-Recanatese: Ambrosino di Torre del Greco; Forsempronese-L’Aquila (ore 15.30): Rotondo di Frattamaggiore; Giulianova-Atletico Ascoli: Aurisano di Campobasso; Sammaurese-Ostia Mare: Cafaro di Alba - Bra; Maceratese-San Marino: Burattini di Roma; Sora-Termoli (ore 15.30): Abou El Ella di Milano; Teramo-Notaresco: Sciolti di Lecce; Unipomezia-Castelfidardo: Meta di Vicenza; Vigor Senigallia-Ancona: Papi di Prato. Classifica. Ancona 65; Ostiamare 64; Teramo 62; Atletico Ascoli 49; L’Aquila 48; Notaresco, Vigor Senigallia 44; Giulianova 40; Fossombrone 37; UniPomezia 33; Termoli, Sora 31; Maceratese 30; Recanatese, Chieti 22; Castelfidardo, San Marino 21; Sammaurese (-2) 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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