Ogni mattina alle 8.30, il sito QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl nelle diverse regioni italiane. L’informazione riguarda le variazioni quotidiane e le differenze tra le varie aree del paese, offrendo un quadro completo sui costi attuali dei carburanti. La pubblicazione viene aggiornata regolarmente per mantenere i lettori informati sulle fluttuazioni di mercato.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.747 per la benzina, 2.046 per il diesel, 0.681 per il gpl, 1.565 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 29 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.033 Benzina SELF 1.743 GPL SERVITO 0.668 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzi benzina e diesel, che disastro!

Una selezione di notizie su Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Temi più discussi: Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue; Tagliate le accise, il prezzo di benzina e gasolio cala di 25 centesimi. Ma l’offerta del governo scade tra 20 giorni; Benzina e diesel, prezzi salgono anche oggi dopo taglio accise: ecco perché; Vola il prezzo dei carburanti, la mappa per difendersi dai rincari a Torino.

Benzina, lo sconto di 25 centesimi è durato solo una settimana?Il decreto carburanti del Governo ha tagliato le accise di 24,4 centesimi al litro, ma in 7 giorni il prezzo della benzina è già tornato a salire. E l'8 aprile la misura scade. ilgiornaledigitale.it

Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggiOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.746 per la benzina, 2.043 per il diesel, 0.681 per il ... quifinanza.it

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