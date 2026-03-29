Il prete che raggira le fedeli fa dossieraggio sui finanzieri | chiesta condanna a quattro anni per don Paolo Bianciotto

Un uomo di 83 anni, ex parroco di Pinerolo, è stato imputato per circonvenzione di incapace. Durante le indagini, si è scoperto che avrebbe tentato di raccogliere informazioni sui finanzieri che stavano indagando su di lui. Per questo motivo, la procura ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione. L’indagine riguarda episodi di comportamento illecito attribuiti all’imputato.

Appena ha saputo di essere sotto indagine (circonvenzione di incapace), l’ex parroco di Pinerolo ha telefonato a un giornalista. Cosa gli ha detto e come si difende “Bastar*i, pisciagli addosso porco schifo”. Così il sacerdote (intercettato) insultava gli agenti della guardia di finanza. “Voleva soldi da tutti e non merita neanche le attenuanti generiche. Approfittava delle persone più fragili, che non muovevano un dito senza il suo placet” Ammanchi da 300mila euro, 800mila euro di regali alla perpetua e circonvenzione di incapaci, il parroco si difende: “Ho solo aiutato i bisognosi” Il parroco fa regali per 800.000 euro alla perpetua, nuove rivelazioni dei fedeli: esorcismi, aiuti sospetti a un poliziotto e denaro condiviso con un agente funebre Parroco di Pinerolo non restituisce 165. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il prete che “raggira” le fedeli fa dossieraggio sui finanzieri: chiesta condanna a quattro anni per don Paolo Bianciotto Articoli correlati Don Alì, chiesta condanna per il violento tiktoker a Torino: reincontra in tribunale il maestro aggreditoUn anno e otto mesi di reclusione per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; un anno di carcere per i suoi due amici.