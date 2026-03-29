Il premio a Montecitorio e la tesi con lo scrittore Saviano | il talento e la tenacia di Sofia Mazza ora a Dubai

Una giovane di 24 anni, originaria di Pradalunga, si sta specializzando negli Emirati Arabi, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Milano Bicocca, dove ha anche partecipato a una tesi con uno scrittore noto per il suo impegno contro la mafia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto un premio a Montecitorio e ha collaborato con l’autore durante il percorso di studi.

LA STORIA. La 24enne di Pradalunga ora si sta specializzando negli Emirati Arabi. La laurea in Giurisprudenza all’Università di Milano Bicocca con lo scrittore anti mafia. Il riconoscimento dalla Fondazione Italia-Usa. La tenacia l’ha ereditata dal nonno Giulio che le ha insegnato a non dire di no alle sfide di ogni giorno, anzi ad affrontarle con impegno e dedizione. Sofia Mazza, 24 anni, di Pradalunga, dopo il liceo linguistico si laurea in Giurisprudenza alla Bicocca in anticipo, distinguendosi nello studio dei reati finanziari e collaborando con il centro Steppo, fino al direttivo, accanto a Roberto Saviano. Premiata a Montecitorio, lavora in uno studio legale e prosegue la formazione a Dubai in ambito manageriale internazionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il premio a Montecitorio e la tesi con lo scrittore Saviano: il talento e la tenacia di Sofia Mazza ora a Dubai Articoli correlati Talento universitario, Sofia De Pascali conquista il Premio America Giovani: "Un traguardo importante, voglio realizzare i miei sogni"Dopo il diploma al Liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena nel 2022, con lo studio delle lingue inglese, tedesco e russo, De Pascali ha intrapreso... Leggi anche: «Saviano? Non so chi sia», Marotta furioso su Inter-Juve: l’attacco dello scrittore sui «campionati falsati» e la minaccia di querela – Il video