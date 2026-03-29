Dopo le festività pasquali, i rappresentanti del centrosinistra intendono decidere all’unanimità sul nome del partito. Christian Di Sanzo, membro attento alle decisioni condivise, ha sottolineato l'importanza di procedere con calma e confronto, pur mantenendo tempi rapidi. La discussione riguarda principalmente la scelta del nome da adottare per il nuovo assetto politico.

Christian Di Sanzo è abituato per sua indole a riflettere e a non prendere decisioni affrettate. Sa che adesso c’è da mettere in campo una ’calma dinamica’ che tradotto vuol dire stringere i tempi ma dando spazio al confronto. Del resto "sono stato chiamato all’unanimità per questo a fare il segretario reggente" dice e "all’unanimità voglio portare il partito sul programma per le elezioni comunali e sul candidato sindaco". Quindi nessuna accelerazione e il tempo ancora minimo necessario per chiudere dentro il Pd e dentro il campo largo. "Credo ragionevolmente che chiuderemo la partita dopo Pasqua" quando mancherà un mese e mezzo al voto post commissariamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd e il centrosinistra: "Il nostro nome dopo Pasqua sia una scelta all’unanimità"

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