Il Parco di Pinocchio si riaccende Guerri guida l’operazione rilancio | Ripeterò il successo del Vittoriale

Il Parco di Pinocchio, dopo un intenso lavoro di ristrutturazione, riapre le sue porte a 70 anni dalla prima apertura. La gestione è affidata a un nuovo responsabile, che ha annunciato l’intenzione di ripercorrere le orme di un precedente progetto di successo. La struttura, situata a Pescia, si prepara a riprendere le attività e a coinvolgere nuovamente visitatori di diverse età.

Pescia, 29 marzo 2026 – Il Parco di Pinocchio, dopo un profondo restyling, inizia una nuova vita, a 70 anni dall’inaugurazione. Il presidente della Fondazione Collodi Giordano Bruno Guerri, nominato lo scorso 13 dicembre, ha inaugurato la nuova stagione, nel segno di notizie positive e importanti progetti per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, autore del romanzo conosciuto in tutto il mondo. All’appuntamento sono intervenuti anche il governatore Eugenio Giani, il sottosrgretario alla presidenza della Regione Bernard Dika, e l’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, il questore Marco Dalpiaz, e il viceprefetto vicario Claudio Falici, oltre a numerosi esponenti della politica e delle istituzioni regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Parco di Pinocchio si riaccende. Guerri guida l’operazione rilancio: “Ripeterò il successo del Vittoriale” Articoli correlati Collodi: il Parco di Pinocchio rinasce con il bicentenarioUna giornata di celebrazioni a Collodi segna la rinascita del Parco di Pinocchio e l’apertura della nuova stagione con accesso per tutti. Leggi anche: Fortis Borgo, operazione rilancio. Aspettando il restauro del campo Parco di Pinocchio Collodi #pinocchio #collodi #parcodivertimenti #avventura #avventureperbambini Una raccolta di contenuti su Il Parco di Pinocchio si riaccende... Temi più discussi: Parco di Pinocchio: inaugurazione stagione 2026; Nuova vita per il Parco di Pinocchio a Collodi: il 2026 è l'anno della rinascita grazie ai fondi Pnrr; >ANSA-FOCUS/ Guerri, 'rilancerò il Parco di Pinocchio ma non sarà un luna park'; Nuovo gestore del Parco di Pinocchio paga 10 anni di affitto anticipato. Nuova vita per il Parco di Pinocchio a Collodi: il 2026 è l’anno della rinascita grazie ai fondi PnrrSono stati conclusi i lavori finanziati dal Pnrr che hanno interessato i due parchi negli ultimi tre anni migliorandone la qualità ... intoscana.it Guerri, 'rilancerò il Parco di Pinocchio ma non sarà un luna park'Al via la stagione tutta nuova targata Giordano Bruno Guerri, alla guida del Parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia) passato in gestione dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi alla società Collodi Ed ... ansa.it A Collodi per l’inaugurazione del Parco di Pinocchio, che riparte con una nuova gestione insieme al Giardino di Villa Garzoni. Un luogo unico, dove fantasia, arte e natura si incontrano, e che da sempre rappresenta uno dei simboli più amati della Toscana nel facebook Pescia: Giornata Mondiale della Marionetta, Celebriamo Pinocchio e andate al Parco di Pinocchio!! World Puppetry Day #orgogliopesciatino #avantituttapescia #pinocchio #collodi #parco #giardinostorico #villagarzoni #marionetta #montagna #pescia #famigl x.com