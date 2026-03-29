Il Napoli blinda McTominay fino al 2030 e respinge le offerte arabe

Il club di Serie A sta lavorando per rinnovare il contratto del centrocampista scozzese, con scadenza prevista nel 2030. Contestualmente, ha rifiutato le proposte provenienti da squadre arabe che avevano manifestato interesse per l’atleta. La società ha inteso consolidare la permanenza del giocatore in rosa, accelerando le trattative per il prolungamento. La situazione contrattuale del centrocampista rimane al centro delle discussioni ufficiali del club.

La dirigenza azzurra è al lavoro per rinnovare in fretta il contratto del centrocampista scozzese Scott McTominay. Come evidenzia il quotidiano Il Giornale, le trattative con l’agente dello scozzese sono già in corso da tempo, e il club azzurro sta spingendo con forza per prolungare il contratto fino al 2030, con opzione per un ulteriore anno fino al 2031. Sul piatto anche un adeguamento dell’ingaggio, a conferma di quanto McTominay sia considerato un punto fermo non solo per il presente ma anche per il futuro del progetto tecnico di Antonio Conte. Ma le sirene dal Medio Oriente si sono fatte sentire eccome. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Giornale, dall’Arabia Saudita sarebbe arrivata un’offerta faraonica per McTominay, con uno stipendio pari al triplo di quello attualmente percepito al Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli blinda McTominay fino al 2030 e respinge le offerte arabe Articoli correlati McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesaMcTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa Serie A, invasione... Leggi anche: McTominay e Napoli, rinnovo d'amore: prove d'intesa fino al 2030 Approfondimenti e contenuti su Napoli blinda Temi più discussi: Il Napoli ipoteca la Champions League con il successo a Cagliari; Con la vittoria a Cagliari il Napoli blinda conquista Champions; LE INTERVISTE - Conte blinda il Napoli: Avanti col doppio play, ma serve più cinismo sotto porta; Top11 italiani 30a giornata: il viola Ndour risponde a Esposito e ferma l'Inter. Motta blinda la Lazio. McTominay, rinnovo fino al 2030: il Napoli lo blinda e respinge le offerte dall'ArabiaIl Napoli accelera per il rinnovo contrattuale di Scott McTominay fino al 2030, con opzione per il 2031. Ma c'è un'offerta dall'Arabia. tuttonapoli.net McTominay-Napoli, rinnovo fino al 2030: no alle offerte arabeIl Napoli accelera per il rinnovo di McTominay fino al 2030 con aumento dell’ingaggio. Lo scozzese rifiuta le offerte dall’Arabia e vuole restare in azzurro. mondonapoli.it Il Bayer Leverkusen riprende Alajbegovic e lo blinda: vederlo al Napoli sarà sempre più difficile (a meno di super offerte) - facebook.com facebook #Calciomercato, il #Napoli blinda il gioiellino: fatta per il rinnovo del 2009 Mané x.com