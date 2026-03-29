Il mondo vieta i social agli adolescenti | la mappa dei divieti e la situazione in Italia

In diverse nazioni, i governi stanno approvando leggi che limitano l'accesso ai social media per gli adolescenti, seguendo le decisioni di tribunali statunitensi contro le grandi aziende del digitale. La tendenza si sta diffondendo dall'Australia alla Spagna, segnando un allontanamento dall'autoregolamentazione delle piattaforme online. La regolamentazione si sta rafforzando in vari paesi, con norme sempre più restrittive rivolte ai giovani utenti.

Difficile dire se l'epoca dell'autoregolamentazione per i giganti del digitale sia definitivamente terminata. Le recenti sentenze negli Stati Uniti, avverse ai colossi della Silicon Valley, però segnano una chiara inversione di tendenza rispetto ai primi due decenni di vita dei social network (YouTube, Facebook e ora TwitterX hanno da poco festeggiato i vent'anni di vita). Faranno giurisprudenza soltanto negli Usa, ma il Far west digitale, dove le piattaforme hanno operato in una sorta di immunità giuridica (protette da norme come la Sezione 230 americana), sta lasciando il posto a un interventismo statale mai visto. A tutte le latitudini, in ogni continente, in nazioni democratiche e in altre autocratiche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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