Il ministro Valditara in ospedale a Bergamo dalla professoressa Mocchi | Mi mancano i miei alunni

Domenica 29 marzo, il ministro dell’Istruzione ha fatto visita all’ospedale di Bergamo per incontrare la professoressa di francese che mercoledì era stata accoltellata a scuola a Trescore da un alunno di 13 anni. La visita è avvenuta in un momento in cui si sono verificati numerosi interventi di solidarietà e attenzione per la docente coinvolta nell’incidente.

Bergamo. Domenica mattina, 29 marzo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è stato all’ospedale di Bergamo per visitare la professoressa Chiara Mocchi, la docente di francese accoltellata mercoledì a scuola a Trescore da un suo alunno tredicenne. Il ministro si è confrontato e ha riflettuto con la prof in un colloquio durato quasi un’ora. Mocchi, 57 anni, è fuori pericolo e, come riferito da fonti vicine al ministro, sente la mancanza dei suoi studenti. A Tg2 Post su Rai2 il ministro in mattinata ha dichiarato che è “di tutta evidenza la pericolosità di una gestione dei social da parte dei ragazzini. Anche da questo punto di vista abbiamo individuato linee guida e stanziato risorse per educare i giovani all’uso corretto di cellulari, social e Ia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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