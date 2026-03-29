In Olanda è in corso un procedimento legale riguardante il cosiddetto Grande Reset Covid 19. Tra le persone chiamate a comparire ci sono il fondatore di una fondazione tecnologica e il CEO di una grande azienda farmaceutica. Oltre a loro, sono coinvolti anche rappresentanti dello Stato olandese. La causa riguarda presunti aspetti legati alla gestione dell’emergenza sanitaria e alle decisioni prese durante la pandemia.

di Armando Manocchia – Premesso che i cd vaccini, TUTTI, sono armi biologiche di distruzione di massa, quindi non sono né sicuri né efficaci e non offrono nessun beneficio per la salute, laddove non hanno causato effetti collaterali anche gravi e gravissimi, nella loro triste storia non hanno mai fatto la differenza tra vaccinati e non vaccinati. Giusto per dire e ridire che chi li consiglia, chi li promuove, chi li sostiene, o non capisce un emerito cazzo o è un venduto. Parlando di questa genocidio vaccinale, che ha prodotto un olocausto sanitario, torna alla ribalta la vicenda di Reiner Fuellmich, l’avvocato tedesco noto per aver vinto cause importanti e oggetto di una cospirazione per quello che stava facendo appunto contro la narrazione C19. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il Grande Reset Covid 19 è sotto processo in Olanda

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