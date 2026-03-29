Il 29 marzo 2026 a Milano si è appreso che un telegramma indirizzato a un detenuto condannato all'ergastolo, riferito come brigatista, è stato sequestrato dal magistrato nel giugno 2024. Il messaggio, inviato come auguri di compleanno, è stato definito criptico e rimasto sotto sequestro per quasi due anni. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini ancora in corso.

Milano, 29 marzo 2026 – Quel telegramma è bloccato da quasi due anni. Esattamente dal 24 giugno 2024, quando il magistrato di sorveglianza ha disposto il trattenimento di una lettera indirizzata a Marco Mezzasalma, che sta scontando l’ ergastolo al 41-bis a Opera per gli omicidi dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi commessi dalle nuove Brigate rosse. Perché? Conterrebbe «frasi dal contenuto ambiguo o criptico», in grado di celare «messaggi diretti all’esterno e pericolosi per l’ordine e la sicurezza, essendosi al cospetto di una missiva priva di mittente che, come tale, non consente di esercitare una reale azione di controllo». La sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giallo del telegramma al brigatista ergastolano Marco Mezzasalma, “Sono solo auguri di compleanno”. Bloccato dal magistrato dal 2024: è criptico

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