Sul futuro del complesso chiamato “Poggio dei Papi” si è acceso un dibattito pubblico, incentrato su una presunta compravendita immobiliare e sulla possibile presenza di un centro migranti. Il Comune ha espresso opposizione, mentre la Prefettura ha smentito categoricamente qualsiasi accordo o progetto di questo tipo. La vicenda si è rapidamente diffusa sui media, alimentando tensioni e polemiche.

Una presunta compravendita immobiliare, il timore per "l’arrivo dei migranti" e la secca smentita della Prefettura: è un caso mediatico quello che si sta consumando intorno al futuro del “Poggio dei Papi“. La struttura ricettiva di San Litardo è finita al centro dopo un post della giunta guidata dal sindaco Fausto Risini, che ha espresso una "ferma contrarietà" a un’ipotetica riconversione del complesso. Una mossa che il primo cittadino giustifica come un "atto preventivo" a tutela della vocazione turistica del territorio, ma che si scontra con il fatto che le autorità competenti, sentite da La Nazione, abbiano negato categoricamente un progetto di apertura nell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro di “Poggio dei Papi“ . Il Comune contro il centro migranti

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