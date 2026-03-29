Una nuova opera d’arte è stata recentemente donata alla città, arricchendo il patrimonio artistico della Piccola Atene. Si tratta di un pezzo chiamato

Il patrimonio artistico della Piccola Atene continua a crescere grazie all’ennesima donazione di un’opera alla città. Il nuovo omaggio si intitola "De Gave" – "Il Dono" in olandese – scultura in bronzo che l’artista Margot Homan ha deciso di offrire alla comunità di Pietrasanta, dove vive e lavora dal 1986 alternando la propria presenza tra la città versiliese e Tilburg, nei Paesi Bassi. L’opera, che andrà ad arricchire la collezione del Parco internazionale della scultura contemporanea, sarà collocata in piazza Crispi, sul marciapiede lato Massa, e svelata il 18 aprile alle 16 alla presenza del sindaco Alberto Giovannetti e della console plenipotenziaria dei Paesi Bassi Silvia Traverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "Dono" di Homan. Opera donata alla città

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