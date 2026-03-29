Sabato 28 marzo 2026, alle 23:54, nelle sale italiane viene distribuito un nuovo film di cinema d’autore intitolato Il Dio dell’amore. Si tratta di un’opera che vede un cast corale e che si inserisce in un’uscita prevista per la sera. La pellicola viene presentata come un’ulteriore proposta nel panorama cinematografico nazionale.

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 23:54, le sale cinematografiche italiane accolgono un nuovo capitolo del cinema d’autore con l’uscita di Il Dio dell’amore. La pellicola, diretta da Francesco Lagi e sceneggiata in collaborazione con Enrico Audenino, presenta un cast corale guidato da nomi noti come Isabella Ragonese e Vinicio Marchioni. Dietro la produzione si scovano i colossi Cattleya, parte di ITV Studios, insieme a BartlebyFilm e Vision Distribution, con il supporto strategico di. L’opera non è solo un film, ma un affresco umano dove ogni attore porta una storia distinta. La presenza di Anna Bellato e Enrico Borello allarga lo spettro emotivo della narrazione, creando un tessuto narrativo denso e complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Dio dell’amore: il cast corale che conquista le sale

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