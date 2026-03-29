Enzo Musolino, segretario del partito democratico di Villa San Giovanni, ha commentato la visita dell’amministratore delegato sullo Stretto, affermando che il Decreto Ponte rappresenta più un simbolo politico che un’opera infrastrutturale concreta. Musolino ha inoltre riferito che gli incontri durante questa trasferta sono stati sia ufficiali che riservati, svolti senza la presenza pubblica o l’attenzione dei cittadini.

Il segretario dem di Villa San Giovanni:"Tra incontri riservati dell’ ad della società Stretto di Messina Ciucci e silenzi strategici lontani dallo sguardo dei cittadini" Enzo Musolino, segretario del partito democratico di Villa San Giovanni, denuncia come la recente trasferta dello amministratore delegato Pietro Ciucci sullo Stretto sia stata caratterizzata da incontri ufficiali e riservati, tutti lontani dallo sguardo dei cittadini e dalle critiche pubbliche. Se i contenuti e i toni delle sue interlocuzioni restano in gran parte ignoti, ciò che emerge con chiarezza è ciò che non è stato detto: nessun riferimento al nuovo Decreto Ponte, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, il cui iter di conversione in legge è attualmente in fase avanzata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "Il Decreto Ponte è un simbolo politico non un’infrastruttura": la denuncia di Musolino

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