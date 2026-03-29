Il cuore grande di Martina taglio i capelli anche a chi non può pagare

Martina, residente a Siena, ha raccontato di dedicare il proprio tempo a tagliare i capelli anche a chi non può permetterselo, sapendo che ci sono persone che ne avrebbero bisogno ma non chiedono aiuto. La sua iniziativa mira a offrire un servizio gratuito a chi si trova in difficoltà, senza aspettarsi nulla in cambio. Le sue azioni sono state condivise sui social e hanno attirato l’attenzione di diversi utenti.

Siena, 29 marzo 2026 – “So che ci sono persone che mi leggono, che sicuramente hanno bisogno ma non chiedono. O persone che conoscono chi ha necessità di aiuto. Io posso tagliare i capelli a chi non ha possibilità perché deve tirare a campare. Scrivetemi”. Martina Marrocchi, 43 anni, senese della Torre, usa parole che toccano il cuore. E sollevano il velo sulle asperità della vita, per molti che sovente restano invisibili. Martina ha iniziato questa missione di solidarietà, tendendo la mano ai più fragili, quando aveva ancora l’attività in via dei Rossi, fra il 2016 e iol 2017. Perché è stato necessario ripetere l’appello? “Magari le cose vengono dette, però si perdono nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cuore grande di Martina, “taglio i capelli anche a chi non può pagare” Articoli correlati Leggi anche: Tutti pazzi per il taglio di capelli del giovane attore nelle sale con "Cime Tempestose". Con il suo taglio di capelli scalato, detta tendenza Leggi anche: L’ultimo taglio di capelli di Zendaya ci fa battere il cuore 90 Minutes of Daily Italian Conversation (A1–A2) Una selezione di notizie su Il cuore grande di Martina taglio i... Temi più discussi: Il cuore grande di Martina, taglio i capelli anche a chi non può pagare; HOTEL SIGNUM, SALINA: LA NUOVA STAGIONE 2026 TORNA A FAR BATTERE IL CUORE; Il cuore non basta. Martina ko a Pagani. Finisce 3-2 per i campani; Monfalcone celebra Martina Vozza al rientro dalle Paralimpiadi. Martina Nasoni, il Grande Fratello, la storia con Daniele Dal Moro, la malattia e il trapianto al cuore: «Un grande dono, vivrò con forza»Martina Nasoni ospite a Verissimo. Vincitrice della 16esima edizione del Grande Fratello 2019, il pubblico la conosce come la ragazza con il cuore di latta, la giovane che ispira l’omonima hit di ... leggo.it Sento Gesù al mio fianco: la fede di Martina che ha sconfitto il buio della malattiaLa testimonianza di Martina: la fede incrollabile di una giovanissima ragazza che ha sentito Gesù accanto a sé fino all'ultimo respiro. lalucedimaria.it “Una gioia” di Martina Asero È un racconto delicato e profondamente introspettivo che esplora il mistero della rinascita attraverso l’accettazione dell’imperfezione. La narrazione si muove con passo felpato tra le stanze di una vita — quella della protagonista G facebook Abbiamo accompagnato Martina in Svizzera perché in Italia le era stato impedito di accedere al fine vita, e ora che ci siamo autodenunciati spetta alla magistratura stabilire se abbiamo commesso un reato. x.com